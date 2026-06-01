Concours de belote Place du Groupe Loiseau Prigonrieux
Concours de belote Place du Groupe Loiseau Prigonrieux mercredi 17 juin 2026.
Prigonrieux
Concours de belote
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 12:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le club de l’âge d’or organise un concours de belote le mercredi 17 juin 2026 à l’espace socio culturel de Prigonrieux à partir de 13 h30, ouverture des portes à 12h30 réservations (obligatoires) 06.58.42.16.60
Prix de l’engagement 9€ par personne. .
Place du Groupe Loiseau Espace socio-culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Prigonrieux a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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