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Concours de belote Salle du Puits Botrel Saint-Léry

Concours de belote Salle du Puits Botrel Saint-Léry vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Salle du Puits Botrel

Adresse : Rue du Puits Botrel

Ville : 56430 Saint-Léry

Département : Morbihan

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Tarif :

Saint-Léry

Concours de belote

Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

L’association Les Amis de Saint Léry organise un concours de belote à la salle du Puits Botrel. Inscription 10€ par équipe, sur place à partir de 13h15 ou par avance au 06 63 25 33 14.
Lot à toutes les doublettes. Boissons et crêpes sur place.   .

Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 33 14 

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English :

L’événement Concours de belote Saint-Léry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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