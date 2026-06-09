Concours de belote Salle du Puits Botrel Saint-Léry
Concours de belote Salle du Puits Botrel Saint-Léry vendredi 25 septembre 2026.
Saint-Léry
Concours de belote
Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’association Les Amis de Saint Léry organise un concours de belote à la salle du Puits Botrel. Inscription 10€ par équipe, sur place à partir de 13h15 ou par avance au 06 63 25 33 14.
Lot à toutes les doublettes. Boissons et crêpes sur place. .
Salle du Puits Botrel Rue du Puits Botrel Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 33 14
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English :
L’événement Concours de belote Saint-Léry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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