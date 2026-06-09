Vide-grenier Rue de la Mairie Saint-Léry dimanche 20 septembre 2026.

Saint-Léry

Vide-grenier

Rue de la Mairie Bourg du village Saint-Léry Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le comité des fêtes organise un vide-grenier avec au programme des animations musicales, une expo photos, visite de l’église, tombola et un studio photo Venez vous faire tirer le portrait !

Buvette et restauration sur place. .

Rue de la Mairie Bourg du village Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 7 67 86 46 30

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English :

L’événement Vide-grenier Saint-Léry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande