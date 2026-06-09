Vide-grenier Rue de la Mairie Saint-Léry
Vide-grenier Rue de la Mairie Saint-Léry dimanche 20 septembre 2026.
Saint-Léry
Vide-grenier
Rue de la Mairie Bourg du village Saint-Léry Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le comité des fêtes organise un vide-grenier avec au programme des animations musicales, une expo photos, visite de l’église, tombola et un studio photo Venez vous faire tirer le portrait !
Buvette et restauration sur place. .
Rue de la Mairie Bourg du village Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 7 67 86 46 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier Saint-Léry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Saint-Léry (Morbihan)
- Couleurs de Bretagne Saint-Léry 1 août 2026