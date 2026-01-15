Concours de belote La Gare Sembadel

Sembadel

Concours de belote

La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Concours de belote à la Gare de Sembadel le samedi 5 décembre à 20h proposé par le Comité des fêtes. Toutes les doublettes seront primées

.

La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition at the Sembadel train station on Saturday December 5 at 8pm, organized by the Comité des fêtes. All doublettes will win a prize

L’événement Concours de belote Sembadel a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay