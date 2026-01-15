Concours de belote La Gare Sembadel
Concours de belote La Gare Sembadel samedi 5 décembre 2026.
Sembadel
Concours de belote
La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Concours de belote à la Gare de Sembadel le samedi 5 décembre à 20h proposé par le Comité des fêtes. Toutes les doublettes seront primées
.
La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18
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English :
Belote competition at the Sembadel train station on Saturday December 5 at 8pm, organized by the Comité des fêtes. All doublettes will win a prize
L’événement Concours de belote Sembadel a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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