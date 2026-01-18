Journée au profit du Téléthon Salle des Poseurs Sembadel

Journée au profit du Téléthon

Salle des Poseurs La Gare Sembadel Haute-Loire

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

2026-11-14

Le comité des fêtes de Sembadel organise des animations au profit du Téléthon. En 2025 était proposée une après-midi sportive et détente dès 13h30 avec randonnée pédestre (10kms) et circuit VTT pour enfants puis à 17h30 la diffusion d’un film

Salle des Poseurs La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18

The Comité des fêtes de Sembadel organizes events in aid of the Telethon. In 2025, an afternoon of sport and relaxation was proposed from 1:30 pm, with a hike (10kms) and a mountain bike circuit for children, followed at 5:30 pm by the showing of a film

L’événement Journée au profit du Téléthon Sembadel a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay