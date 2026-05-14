Concert Duo Altare Eglise Saint-Roch Sembadel

Sembadel

Concert Duo Altare

Eglise Saint-Roch 2, place St-Roch Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:45:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert Duo Altare à l’église Saint Roch de Sembadel Bourg le 10 juillet à 20h45.

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Eglise Saint-Roch 2, place St-Roch Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 90 62 mairie.sembadel@wanadoo.fr

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English :

Duo Altare concert at Saint Roch church in Sembadel Bourg on July 10 at 8:45pm.

L’événement Concert Duo Altare Sembadel a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay