Vide-greniers Sembadel

Vide-greniers

Esplanade de la Gare Sembadel Haute-Loire

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

Venez chiner au grand vide-greniers organisé par le Comité des fêtes sur l’esplanade de la gare à Sembadel à partir de 6h. Buvette et restauration sur place et vente de gâteaux au profit de la MAM

Esplanade de la Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18

English :

Come and browse at the big garage sale organized by the Comité des fêtes on the esplanade de la gare in Sembadel from 6am. Refreshments and snacks on site, and cakes for the MAM

