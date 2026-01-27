les Roues pètent 6ème exposition de véhicules anciens et bourse d’échange de pièces Sembadel
les Roues pètent 6ème exposition de véhicules anciens et bourse d’échange de pièces
Esplanade de la Gare Sembadel Haute-Loire
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Le comité des fêtes propose une exposition de véhicules anciens sur l’esplanade de la gare à partir de 9h avec bourse d’échanges de pièces et repas sur réservation à 12h
Esplanade de la Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 98 52 10
The festival committee proposes an exhibition of old vehicles on the esplanade of the station from 9 am with exchange of parts and meal on reservation at 12 am
