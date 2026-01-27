Concours de pétanque Taverne de Bigorre Sembadel

Concours de pétanque

Taverne de Bigorre Le Bourg Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concours de pétanque le samedi 22 août à 14h ouvert à tous à La Taverne de Bigorre à Sembadel-Bourg

.

Taverne de Bigorre Le Bourg Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 92 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Petanque competition Saturday, August 22 at 2 p.m. open to all at La Taverne de Bigorre in Sembadel-Bourg

L’événement Concours de pétanque Sembadel a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay