Concours de boules Stade bouliste Clérieux
Concours de boules Stade bouliste Clérieux samedi 18 avril 2026.
Clérieux
Concours de boules
Stade bouliste 2 route de Romans Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-04-18 13:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Club de l’Amicale Boules Clerieuxoise organise un concours en doublettes.
Réservation jusqu’au 16 avril inclus.
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Stade bouliste 2 route de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 94 11 87
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English :
The Club de l’Amicale Boules Clerieuxoise is organizing a doubles competition.
Reservations until April 16 inclusive.
L’événement Concours de boules Clérieux a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme