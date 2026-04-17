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Concours de boules Stade bouliste Clérieux

Concours de boules Stade bouliste Clérieux samedi 18 avril 2026.

Lieu : Stade bouliste

Adresse : 2 route de Romans

Ville : 26260 Clérieux

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Clérieux

Concours de boules

Stade bouliste 2 route de Romans Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-04-18 13:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Le Club de l’Amicale Boules Clerieuxoise organise un concours en doublettes.
Réservation jusqu’au 16 avril inclus.
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Stade bouliste 2 route de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 94 11 87 

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English :

The Club de l’Amicale Boules Clerieuxoise is organizing a doubles competition.
Reservations until April 16 inclusive.

L’événement Concours de boules Clérieux a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme

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