Concours de boules lyonnaises bd de Lattre de Tassigny Royan

samedi 15 août 2026 · bd de Lattre de Tassigny · Royan

Informations pratiques

Royan

Concours de boules lyonnaises

bd de Lattre de Tassigny Tache verte Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :

2026-08-15

64 doublettes toutes divisions. Finales prévues vers 19h30.

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bd de Lattre de Tassigny Tache verte Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 43 14 etien.carole@hotmail.com

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English :

64 doublettes in all divisions. Finals scheduled for 7.30pm.

L’événement Concours de boules lyonnaises Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan