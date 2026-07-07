AGENDA · Royan
Concours de boules lyonnaises bd de Lattre de Tassigny Royan
samedi 15 août 2026 · bd de Lattre de Tassigny · Royan
Informations pratiques
Royan
Concours de boules lyonnaises
bd de Lattre de Tassigny Tache verte Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 20:30:00
Date(s) :
2026-08-15
64 doublettes toutes divisions. Finales prévues vers 19h30.
.
bd de Lattre de Tassigny Tache verte Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 43 14 etien.carole@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
64 doublettes in all divisions. Finals scheduled for 7.30pm.
L’événement Concours de boules lyonnaises Royan a été mis à jour le 2026-07-03 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan 7 juillet 2026
- Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing Théâtre de Verdure Royan 7 juillet 2026
- Atelier BD Médiathèque Royan 8 juillet 2026
- Atelier Réalise ton appareil photo en papier Musée Royan 8 juillet 2026
- Atelier jeune peintre Initiation à l’aquarelle CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan 8 juillet 2026