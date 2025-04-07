Concours de châteaux de sable (enfants et adultes) Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable (enfants et adultes)

Plage de Trouville-sur-Mer Derrière la piscine, sur le sable mouillé Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-13

À vos seaux, pelles et idées farfelues ! L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer vous invite à ses concours de châteaux de sable, pour des matinées ludiques et créatives les pieds dans l’eau.

Chaque été, la plage de Trouville-sur-Mer se transforme en véritable chantier de créativité. L’Office de Tourisme organise trois séances de concours de châteaux de sable, ouvertes aux enfants dès 3 ans et aux adultes, pour des après-midis à la fois ludiques et familiales.

Les participants s’affrontent — avec seau, pelle et imagination — sur le sable mouillé derrière la piscine, de 15 h 30 à 17 h 30. Les séances ont lieu les 15 juillet, 29 juillet et 13 août.

Quatre catégories permettent à chacun de concourir à son niveau 3-6 ans, 7-10 ans, 11-16 ans, et, nouveauté cette année, une catégorie adulte ouverte aux plus de 16 ans — l’occasion de jouer en famille sans se retenir. Les plus jeunes (3-6 ans) peuvent être accompagnés et aidés par leur adulte ; à partir de 7 ans, place à l’autonomie. Chaque participant repart avec un lot, et les meilleures constructions sont récompensées par des cadeaux.

Prévoir son propre matériel (seau, pelle), ainsi qu’une casquette et une bouteille d’eau. La présence d’un adulte est obligatoire pour les enfants.

Infos pratiques

– Dates 15 juillet, 29 juillet et 13 août

– Horaires 15 h 30 17 h 30

– Lieu sable mouillé derrière la piscine, plage de Trouville-sur-Mer

– Tarif 5 € par participant

– Réservation indispensable à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne

– Prévoir seau, pelle, casquette, bouteille d’eau

– Présence d’un adulte obligatoire pour les enfants .

Plage de Trouville-sur-Mer Derrière la piscine, sur le sable mouillé Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Concours de châteaux de sable (enfants et adultes)

Get out your buckets, shovels and wacky ideas! The Trouville-sur-Mer Tourist Office invites you to its sandcastle competitions, for fun and creative mornings with your feet in the water.

L’événement Concours de châteaux de sable (enfants et adultes) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville