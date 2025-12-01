Concours de coinche salle des remparts Beauzac
Concours de coinche salle des remparts Beauzac dimanche 14 décembre 2025.
Concours de coinche
salle des remparts rue des remparts Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concours de Coinche de la Boule riveraine de Vaures, salle espace des Remparts. De nombreux lots à gagner. Début des parties à 14h.
.
salle des remparts rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 05 93 83
English :
Boule riveraine de Vaures Coinche competition, Espace des Remparts hall. Lots of prizes to be won. Games start at 2pm.
L’événement Concours de coinche Beauzac a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron