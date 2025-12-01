Concours de coinche salle des remparts Beauzac

Concours de coinche

salle des remparts rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concours de Coinche de la Boule riveraine de Vaures, salle espace des Remparts. De nombreux lots à gagner. Début des parties à 14h.

.

salle des remparts rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 05 93 83

English :

Boule riveraine de Vaures Coinche competition, Espace des Remparts hall. Lots of prizes to be won. Games start at 2pm.

L’événement Concours de coinche Beauzac a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron