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AGENDA · Rostrenen

Concours de Jeux Bretons Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen

mardi 14 juillet 2026 · Impasse Vinogen Ar Feunten · Rostrenen

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Impasse Vinogen Ar Feunten
Adresse
Autour de la salle des fêtes
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Concours de Jeux Bretons

Impasse Vinogen Ar Feunten Autour de la salle des fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Démonstration et concours de jeux Bretons, tire à la corde, lancé de menhir, palets, etc…, buvette et crêpes sur place.

Org. CCAE   .

Impasse Vinogen Ar Feunten Autour de la salle des fêtes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 95 98 26 

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English :

L’événement Concours de Jeux Bretons Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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