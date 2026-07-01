Concours de Jeux Bretons Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen
mardi 14 juillet 2026 · Impasse Vinogen Ar Feunten · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Concours de Jeux Bretons
Impasse Vinogen Ar Feunten Autour de la salle des fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Démonstration et concours de jeux Bretons, tire à la corde, lancé de menhir, palets, etc…, buvette et crêpes sur place.
Org. CCAE .
Impasse Vinogen Ar Feunten Autour de la salle des fêtes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 95 98 26
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English :
L’événement Concours de Jeux Bretons Rostrenen a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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