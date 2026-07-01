Concours de labour Saint-Sulpice-le-Dunois
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Sulpice-le-Dunois
Informations pratiques
Saint-Sulpice-le-Dunois
Concours de labour
Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concours de labour le dimanche 26 juillet à Saint Sulpice le Dunois pour l’ emblématique cantonale de labour.
-Top départ à 14h
-Exposition de matériels
-buvette
-Repas dès 20h réalisé par le comité des fêtes de saint Sulpice le Dunois
Pensez à réserver dès à présent ! 06 83 76 35 55 ou 06 75 22 66 74 (avant le 20 juillet) .
Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 66 74
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English : Concours de labour
L’événement Concours de labour Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Dunois
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