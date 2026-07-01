Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Dunois

Concours de labour

Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concours de labour le dimanche 26 juillet à Saint Sulpice le Dunois pour l’ emblématique cantonale de labour.

-Top départ à 14h

-Exposition de matériels

-buvette

-Repas dès 20h réalisé par le comité des fêtes de saint Sulpice le Dunois

Pensez à réserver dès à présent ! 06 83 76 35 55 ou 06 75 22 66 74 (avant le 20 juillet) .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 66 74

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English : Concours de labour

L’événement Concours de labour Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Dunois