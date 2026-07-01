Concours de longue & Soirée spaghettis Hauterives
jeudi 30 juillet 2026 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Concours de longue & Soirée spaghettis
Boulodrome Hauterives Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Rendez vous à partir de 16h pour le concours de longue suivi de la traditionnelle soirée spaghetti.
On vous attend nombreux/nombreuses ! Organisé par FCHUSGS
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Boulodrome Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 12 46 02
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English :
Join us starting at 4:00 p.m. for the long-distance race, followed by the traditional spaghetti dinner.
We hope to see many of you there! Organized by FCHUSGS
L’événement Concours de longue & Soirée spaghettis Hauterives a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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