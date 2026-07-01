Informations pratiques

Hauterives

Concours de longue & Soirée spaghettis

Boulodrome Hauterives Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Rendez vous à partir de 16h pour le concours de longue suivi de la traditionnelle soirée spaghetti.

On vous attend nombreux/nombreuses ! Organisé par FCHUSGS

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Boulodrome Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 12 46 02

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English :

Join us starting at 4:00 p.m. for the long-distance race, followed by the traditional spaghetti dinner.

We hope to see many of you there! Organized by FCHUSGS

L’événement Concours de longue & Soirée spaghettis Hauterives a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche