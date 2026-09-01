Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Maurienne

Concours de Machines

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Artisans, jury et passionnés de vélo se retrouvent en Maurienne ! Entre le Galibier, le Village des Artisans et des bivouacs, vivez 5 jours de rencontres et d’animations pour découvrir le vélo artisanal autrement. Un rendez-vous unique à ne pas manquer !

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Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com

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English : Machine Competition

Artisans, judges, and cycling enthusiasts are gathering in Maurienne! Between the Galibier, the Artisans’ Village, and the campsites, enjoy five days of meet-and-greets and activities to discover artisanal bicycles in a whole new way. A one-of-a-kind event you won’t want to miss!

L’événement Concours de Machines Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier