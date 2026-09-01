Concours de Machines Village des Artisans Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne
samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Saint-Michel-de-Maurienne
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Maurienne
Concours de Machines Village des Artisans
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rencontrez les artisans du cycle et découvrez vélos uniques, composants et savoir-faire au Village des Artisans du Concours de Machines, les 26 et 27 septembre à Saint-Michel-de-Maurienne. Un rendez-vous pour passionnés et curieux !
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Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com
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English : Concours de Machines Village des Artisans
Artisans, judges, and cycling enthusiasts are gathering in Maurienne! Between the Galibier, the Artisans’ Village, and the campsites, enjoy five days of meet-and-greets and activities to discover artisanal bicycles in a whole new way. A one-of-a-kind event you won’t want to miss!
L’événement Concours de Machines Village des Artisans Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier
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