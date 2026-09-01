L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne
vendredi 25 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Saint-Michel-de-Maurienne
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Maurienne
L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
Nouveauté 2026 le Concours OFF met le vélo cargo à l’honneur ! Vélo artisanal ou modèle de série, rejoignez l’aventure les 25 et 26 septembre pour rouler en Maurienne et partager le bivouac avec les participants.
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Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com
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English : L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines
Artisans, judges, and cycling enthusiasts are gathering in Maurienne! Between the Galibier, the Artisans’ Village, and the campsites, enjoy five days of meet-and-greets and activities to discover artisanal bicycles in a whole new way. A one-of-a-kind event you won’t want to miss!
L’événement L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier
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