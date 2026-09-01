L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Maurienne

L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Nouveauté 2026 le Concours OFF met le vélo cargo à l’honneur ! Vélo artisanal ou modèle de série, rejoignez l’aventure les 25 et 26 septembre pour rouler en Maurienne et partager le bivouac avec les participants.

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Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com

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English : L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines

Artisans, judges, and cycling enthusiasts are gathering in Maurienne! Between the Galibier, the Artisans’ Village, and the campsites, enjoy five days of meet-and-greets and activities to discover artisanal bicycles in a whole new way. A one-of-a-kind event you won’t want to miss!

L’événement L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier