La Trace du Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne
vendredi 25 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Saint-Michel-de-Maurienne
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Maurienne
La Trace du Concours de Machines
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
Vivez La Trace du Concours de Machines une aventure à vélo entre cols du Télégraphe et du Galibier, routes et chemins de Maurienne. Venez rouler aux côtés des artisans et découvrir leurs machines à l’épreuve du Galibier et des Alpes.
.
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artisans, judges, and cycling enthusiasts are gathering in Maurienne! Between the Galibier, the Artisans’ Village, and the campsites, enjoy five days of meet-and-greets and activities to discover artisanal bicycles in a whole new way. A one-of-a-kind event you won’t want to miss!
L’événement La Trace du Concours de Machines Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier
À voir aussi à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie)
- Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne 23 septembre 2026
- L’aventure Off des vélos cargos Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne 25 septembre 2026
- Concours de Machines Village des Artisans Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne 26 septembre 2026