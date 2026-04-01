Concours de Manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard
Concours de Manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 26 avril 2026.
Châteaurenard
Concours de Manades
Dimanche 26 avril 2026 à partir de 16h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Course Camarguaise.
Concours de Manades
14h Ouverture des portes.
15h30 3 taureaux jeunes manade Cuillé, pour les écoles taurine de Saint-Etienne du Grès et Arles.
16h Course des As Concours de Manades.
Manade Rouquette Hannibal Corail Rabina Bohémien (biou d’or 2025).
Manade Cuillé Montesquieu Octave Uxélo. .
Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60
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English :
Camargue racing.
L’événement Concours de Manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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