Concours de Manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Châteaurenard

Concours de Manades

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 16h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Course Camarguaise.

Concours de Manades



14h Ouverture des portes.

15h30 3 taureaux jeunes manade Cuillé, pour les écoles taurine de Saint-Etienne du Grès et Arles.

16h Course des As Concours de Manades.



Manade Rouquette Hannibal Corail Rabina Bohémien (biou d’or 2025).

Manade Cuillé Montesquieu Octave Uxélo. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60

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English :

Camargue racing.

L’événement Concours de Manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence