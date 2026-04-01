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Concours de Manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Concours de Manades Avenue Denis Pauleau Châteaurenard dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Avenue Denis Pauleau

Adresse : Arènes

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Châteaurenard

Concours de Manades

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 16h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Course Camarguaise.
Concours de Manades

14h Ouverture des portes.
15h30 3 taureaux jeunes manade Cuillé, pour les écoles taurine de Saint-Etienne du Grès et Arles.
16h Course des As Concours de Manades.

Manade Rouquette Hannibal Corail Rabina Bohémien (biou d’or 2025).
Manade Cuillé Montesquieu Octave Uxélo.   .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 74 45 60 

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English :

Camargue racing.

L’événement Concours de Manades Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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