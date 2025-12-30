Flox La Rotonde Châteaurenard

Flox

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert Flox à la Rotonde.

Depuis plus de 20 ans, FLOX, multi-instrumentiste, producteur et bidouilleur de génie, est la figure incontournable du Nu Reggae, un genre qu’il a contribué à définir en fusionnant les rythmiques chaleureuses du reggae roots avec la précision de l’électro. Avec son dernier album, Square, il franchit une nouvelle étape en se présentant sur scène en mode solo. Armé de ses machines, de son groove imparable et d’un dispositif de contrôleurs MIDI sur mesure, il revisite ses titres phares pour créer un véritable show électro-reggae immersif et énergique et dansant. Un live vibrant, diablement efficace !



Maxxo Première partie

Après avoir été récompensé en 2008 par un Web reggae awards suivit d’une pause consacrée à la production d’autres artistes, MAXXO revient avec un flow affûté, des textes percutants et un backing band taillé pour la scène. Artiste incontournable de la scène reggae française, MAXXO excelle dans le nu-roots qui puise ses influences dans le reggae jamaïcain, le dancehall et le hip-hop, donnant naissance à des titres engagés et accrocheurs. Attendez-vous à un show incandescent !! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flox concert at La Rotonde.

L’événement Flox Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence