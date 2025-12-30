Soviet Suprem La Rotonde Châteaurenard

Soviet Suprem

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert Soviet Suprem à la Rotonde.

Pour fêter ses 10 ans de Révolution du dancefloor ; le Soviet Suprem repart en campagne avec un nouvel EP qu’il défendra sur scène, une bataille de plus pour franchir le mur du son et faire raisonner leur grande Internationale. A l’heure où les nations se replient sur elles même, où la petite ritournelle des Fashion Fachos gagne peu à peu tous les arcanes du pouvoir, John Lénine et Sylvester Staline reviennent aux fondamentaux casser les barrières en revisitant la sono mondiale, de Vladiwoodstock à Bogota pour célébrer le genre humain… Face à la lutte des clashs, au nouveau désordre planétaire et en attendant les lendemains qui chantent, le Soviet continue de réunir les chœurs en canon et invite tous les peuples du globe à entonner leurs nouveaux airs pacifiques. Le combat pour la révolution du dancefloor continue… La République, c’est nous Vive le SOVIET SUPREM !



Turbo Niglo Première partie

Sami et Mike proposent une expérience musicale dynamique, mêlant guitares, percussions et machines électroniques. Leur approche Do It Yourself leur offre une liberté artistique totale, du son à la mise en scène en passant par lumières et vidéos. Le spectacle brouille les formats en intégrant une vidéo interactive qui dialogue avec le duo et enrichit leur univers visuel et musical. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soviet Suprem concert at La Rotonde.

L’événement Soviet Suprem Châteaurenard a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence