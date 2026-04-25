Concours de palets à La Ménitré Square de l’Europe La Ménitré

La Ménitré

Concours de palets à La Ménitré

Square de l’Europe Halle de Tennis La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Concours de palets à La Ménitré

Dans une ambiance conviviale, venez participer au concours de palets du tennis club de La Ménitré palets en laiton sur

planche en plomb, restauration sur place, 1 lot pour chaque équipe, pré-inscription avant le 11 septembre. .

Square de l’Europe Halle de Tennis La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 70 74 24 jean_francois.dumas@gmx.fr

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English :

Shuffleboard competition in La Ménitré

L’événement Concours de palets à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Anjou Vert