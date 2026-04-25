Concours de palets à La Ménitré Square de l’Europe La Ménitré
Concours de palets à La Ménitré Square de l’Europe La Ménitré vendredi 25 septembre 2026.
La Ménitré
Concours de palets à La Ménitré
Square de l’Europe Halle de Tennis La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Concours de palets à La Ménitré
Dans une ambiance conviviale, venez participer au concours de palets du tennis club de La Ménitré palets en laiton sur
planche en plomb, restauration sur place, 1 lot pour chaque équipe, pré-inscription avant le 11 septembre. .
Square de l’Europe Halle de Tennis La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 70 74 24 jean_francois.dumas@gmx.fr
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English :
Shuffleboard competition in La Ménitré
L’événement Concours de palets à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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