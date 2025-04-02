Herbignac

Concours de palets

Pompas Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Concours de palets sur route ou sur planche (non fournie) organisé par l’association Pompas c’est sympa.

Ouvert à tous ! Un lot à chaque joueur.

Possibilité de pré-inscriptions par téléphone

Inscription à partir de 10h30.

Restauration et buvette sur place. .

Pompas Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 47 62 76

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English :

L’événement Concours de palets Herbignac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44