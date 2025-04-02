Concours de palets Herbignac
Concours de palets Herbignac dimanche 30 août 2026.
Herbignac
Concours de palets
Pompas Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Concours de palets sur route ou sur planche (non fournie) organisé par l’association Pompas c’est sympa.
Ouvert à tous ! Un lot à chaque joueur.
Possibilité de pré-inscriptions par téléphone
Inscription à partir de 10h30.
Restauration et buvette sur place. .
Pompas Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 47 62 76
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English :
L’événement Concours de palets Herbignac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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