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Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan

Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Stade Le Resto

Ville : 56500 Bignan

Département : Morbihan

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Bignan

Concours de palets sur planche semi-nocturne

Stade Le Resto Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Inscriptions sur place à partir de 18h30, tirage 19h.
10€ la doublette.
Buvette et restauration sur place.
Organisation Les Dardarts.   .

Stade Le Resto Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 68 23 98 61 

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English :

L’événement Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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