Bignan

Concours de palets sur planche semi-nocturne

Stade Le Resto Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Inscriptions sur place à partir de 18h30, tirage 19h.

10€ la doublette.

Buvette et restauration sur place.

Organisation Les Dardarts. .

Stade Le Resto Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 68 23 98 61

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English :

L’événement Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE