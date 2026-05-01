Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan
Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan vendredi 29 mai 2026.
Bignan
Concours de palets sur planche semi-nocturne
Stade Le Resto Bignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Inscriptions sur place à partir de 18h30, tirage 19h.
10€ la doublette.
Buvette et restauration sur place.
Organisation Les Dardarts. .
Stade Le Resto Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 68 23 98 61
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English :
L’événement Concours de palets sur planche semi-nocturne Bignan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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