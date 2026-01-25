La Garde-Adhémar

Concours de pâtisserie

Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une plante aromatique dans votre dessert

Inscription obligatoire avant le 29 mai.

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Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 37 94 22

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English :

An aromatic plant in your dessert

Registration required before May 29.

L’événement Concours de pâtisserie La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence