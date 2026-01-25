Concours de pâtisserie La Garde-Adhémar
Concours de pâtisserie La Garde-Adhémar samedi 6 juin 2026.
La Garde-Adhémar
Concours de pâtisserie
Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une plante aromatique dans votre dessert
Inscription obligatoire avant le 29 mai.
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Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 37 94 22
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English :
An aromatic plant in your dessert
Registration required before May 29.
L’événement Concours de pâtisserie La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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