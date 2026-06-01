Balade botanique, Jardin des Herbes, La Garde-Adhémar

Balade botanique 6 et 7 juin Jardin des Herbes Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez (re)découvrir un jardin du village !

Au fil de la journée, profitez de nombreuses animations :

balades botaniques,

dégustation de fleurs et de sirops,

et un « cherche et trouve » loufoque pour petits et grands !

Jardin des Herbes Jardin des Herbes, 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475044109 http://www.la-garde-adhemar.com Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public contemporain de 3000 m² domine la vallée du Rhône. Regroupées par forme, couleur et vertus médicinales, 200 herbes ornent les terrasses selon différents dessins géométriques, passages ombrés, cascade, et parterre en forme de soleil. Ouvert toute l’année et sur RV pour les VG. Entrée située à droite de l’église par un escalier.

Venez (re)découvrir un jardin du village !

©Ministère de la Culture