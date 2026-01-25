Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar
Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar mardi 18 août 2026.
La Garde-Adhémar
Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz
Cour de la mairie La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Camille Heim est harpiste, elle explore et revisite les musiques traditionnelles à danser d’Amérique du Sud, mais aussi Ravel, Debussy, Bernstein, tout en gardant un focus sur les multiples couleurs du jazz.
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Cour de la mairie La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
Camille Heim is a harpist who explores and revisits traditional South American dance music, as well as Ravel, Debussy and Bernstein, with a focus on the many colors of jazz.
L’événement Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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