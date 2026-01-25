La Garde-Adhémar

Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz

Cour de la mairie La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Camille Heim est harpiste, elle explore et revisite les musiques traditionnelles à danser d’Amérique du Sud, mais aussi Ravel, Debussy, Bernstein, tout en gardant un focus sur les multiples couleurs du jazz.

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Cour de la mairie La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com

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English :

Camille Heim is a harpist who explores and revisits traditional South American dance music, as well as Ravel, Debussy and Bernstein, with a focus on the many colors of jazz.

L’événement Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence