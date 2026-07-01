Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar, Place de l’église La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar

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Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar 19 et 20 septembre Place de l’église La Garde-Adhémar Drôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle de la confrérie des pénitents blancs, active au XVIIIe siècle.

Chapelle qui a été restaurée dans la 2e moitié du XXe siècle. Le bâtiment conserve une peinture murale du XVIIIe siècle représentant deux pénitents et a une façade extérieure occidentale remarquable des XII-XIIIe siècles

Place de l’église La Garde-Adhémar 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 75 04 41 31 https://www.lagardeadhemarpatrimoine.site Église romane du XIIe siècle, un monument exceptionnel. Un édifice au style sobre et harmonieux, caractérisé par son plan avec deux absides opposées.

Chapelle de la confrérie des pénitents blancs, active au XVIIIe siècle.

©Club Histoire et Patrimoine