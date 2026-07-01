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AGENDA · La Garde-Adhémar

Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar, Place de l’église La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église La Garde-Adhémar · La Garde-Adhémar

Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar, Place de l’église La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'église La Garde-Adhémar
Adresse
26700 La Garde-Adhémar
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif
Commentaires à la demande

Visite chapelle des Pénitents de La Garde-Adhémar 19 et 20 septembre Place de l’église La Garde-Adhémar Drôme

Commentaires à la demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle de la confrérie des pénitents blancs, active au XVIIIe siècle.
Chapelle qui a été restaurée dans la 2e moitié du XXe siècle. Le bâtiment conserve une peinture murale du XVIIIe siècle représentant deux pénitents et a une façade extérieure occidentale remarquable des XII-XIIIe siècles

Place de l’église La Garde-Adhémar 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 75 04 41 31 https://www.lagardeadhemarpatrimoine.site Église romane du XIIe siècle, un monument exceptionnel. Un édifice au style sobre et harmonieux, caractérisé par son plan avec deux absides opposées.
Chapelle de la confrérie des pénitents blancs, active au XVIIIe siècle.

©Club Histoire et Patrimoine

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