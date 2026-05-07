Jeu d’enquête présence inquiétante Rue des Arcades La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar

Jeu d’enquête présence inquiétante

Rue des Arcades Office de tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

De mystérieux évènements se sont produits au Val des Nymphes, d’étranges individus y ont été observés. Il va falloir mener l’enquête afin de savoir qui sont ces gens, et ce qu’ils veulent. Dès 12 ans.

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Rue des Arcades Office de tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Mysterious events have been taking place in Val des Nymphes, and strange individuals have been spotted there. You’ll have to investigate to find out who these people are, and what they want. Ages 12 and up.

L’événement Jeu d’enquête présence inquiétante La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence