Jeu d’enquête présence inquiétante Rue des Arcades La Garde-Adhémar
Jeu d’enquête présence inquiétante Rue des Arcades La Garde-Adhémar mercredi 26 août 2026.
La Garde-Adhémar
Jeu d’enquête présence inquiétante
Rue des Arcades Office de tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
De mystérieux évènements se sont produits au Val des Nymphes, d’étranges individus y ont été observés. Il va falloir mener l’enquête afin de savoir qui sont ces gens, et ce qu’ils veulent. Dès 12 ans.
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Rue des Arcades Office de tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Mysterious events have been taking place in Val des Nymphes, and strange individuals have been spotted there. You’ll have to investigate to find out who these people are, and what they want. Ages 12 and up.
L’événement Jeu d’enquête présence inquiétante La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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