Informations pratiques

La Garde-Adhémar

Soirée exceptionnelle à L’épicurieux

6 route de la Garde La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Vivez un double spectacle céleste unique et magique observez l’éclipse solaire et admirez les perséides !

Le tout dans un cadre idyllique et une atmosphère tamisée.

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6 route de la Garde La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 37 65

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English :

Experience a unique and magical double celestial spectacle: watch the solar eclipse and marvel at the Perseids!

All in an idyllic setting with a subdued atmosphere.

L’événement Soirée exceptionnelle à L’épicurieux La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence