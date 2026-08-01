Soirée exceptionnelle à L’épicurieux La Garde-Adhémar
mercredi 12 août 2026 · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
Soirée exceptionnelle à L’épicurieux
6 route de la Garde La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Vivez un double spectacle céleste unique et magique observez l’éclipse solaire et admirez les perséides !
Le tout dans un cadre idyllique et une atmosphère tamisée.
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6 route de la Garde La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 37 65
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English :
Experience a unique and magical double celestial spectacle: watch the solar eclipse and marvel at the Perseids!
All in an idyllic setting with a subdued atmosphere.
L’événement Soirée exceptionnelle à L’épicurieux La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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