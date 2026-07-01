La Garde-Adhémar, un patrimoine, Impasse du Cellier La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar

samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Cellier La Garde-Adhémar · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

La Garde-Adhémar, un patrimoine 19 et 20 septembre Impasse du Cellier La Garde-Adhémar Drôme

Commentaires à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, ancien cellier seigneurial.

Exposition qui présente les recherches récentes sur le patrimoine de La Garde Adhémar. Présentation du lieu, ancien cellier seigneurial des Adhémar ainsi que des bâtiments proches.

Impasse du Cellier La Garde-Adhémar Impasse du Cellier 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, ancien cellier seigneurial.

©Club Histoire et Patrimoine