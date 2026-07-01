La Garde-Adhémar, un patrimoine, Impasse du Cellier La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar
samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Cellier La Garde-Adhémar · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar, un patrimoine 19 et 20 septembre Impasse du Cellier La Garde-Adhémar Drôme
Commentaires à la demande.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, ancien cellier seigneurial.
Exposition qui présente les recherches récentes sur le patrimoine de La Garde Adhémar. Présentation du lieu, ancien cellier seigneurial des Adhémar ainsi que des bâtiments proches.
Impasse du Cellier La Garde-Adhémar Impasse du Cellier 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition dans la salle des fêtes Henri-Girard, ancien cellier seigneurial.
©Club Histoire et Patrimoine
À voir aussi à La Garde-Adhémar (Drôme)
- Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar 1 juillet 2026
- Les Ephémères by Bonetto-Fabrol La Garde-Adhémar 3 juillet 2026
- Chambre d’écriture Office de Tourisme Drôme Sud Provence La Garde-Adhémar 7 juillet 2026
- La Fête des Vignerons La Garde-Adhémar 5 août 2026
- Camille Heim Quintet/Festival Parfum de Jazz La Garde-Adhémar 18 août 2026