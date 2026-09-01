La 22ème Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar
vendredi 18 septembre 2026 · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
La 22ème Nuitée Lagardienne
Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
VTT et marche pour tous
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Au programme:
2 parcours VTT 15km et 25km
1 parcours marche 10km
Inscriptions sur place à partir de 19h30. Départ VTT à partir de 20h30 puis départ des marcheurs.
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Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 08 66 06 philippe.eydoux@gmail.com
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English :
On the schedule:
2 mountain bike courses: 15 km and 25 km
1 walking course: 10 km
On-site registration starting at 7:30 p.m. Mountain bike start at 8:30 p.m., followed by the walkers’ start.
L’événement La 22ème Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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