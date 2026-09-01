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AGENDA · La Garde-Adhémar

La 22ème Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar

vendredi 18 septembre 2026 · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Val des Nymphes
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 VTT et marche pour tous

La Garde-Adhémar

La 22ème Nuitée Lagardienne

Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

VTT et marche pour tous

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Au programme:
2 parcours VTT 15km et 25km
1 parcours marche 10km
Inscriptions sur place à partir de 19h30. Départ VTT à partir de 20h30 puis départ des marcheurs.
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Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 08 66 06  philippe.eydoux@gmail.com

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English :

On the schedule:
2 mountain bike courses: 15 km and 25 km
1 walking course: 10 km
On-site registration starting at 7:30 p.m. Mountain bike start at 8:30 p.m., followed by the walkers’ start.

L’événement La 22ème Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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