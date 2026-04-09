La Fête des Vignerons La Garde-Adhémar
La Fête des Vignerons La Garde-Adhémar mercredi 5 août 2026.
La Garde-Adhémar
La Fête des Vignerons
Place Georges Perriod La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
À la tombée du jour, une quinzaine de domaines de l’appellation Grignan les Adhémar vous invitent à un véritable voyage au cœur des saveurs, à la découverte de leurs plus belles cuvées, accompagnées de produits du terroir.
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Place Georges Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 55 96 contact@grignanlesadhemar.fr
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English :
As night falls, some 15 estates in the Grignan les Adhémar appellation invite you to take a journey to the heart of flavor, to discover their finest vintages, accompanied by local produce.
L’événement La Fête des Vignerons La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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