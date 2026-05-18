CONCOURS DE PECHE au COUP Toulon-sur-Arroux
CONCOURS DE PECHE au COUP Toulon-sur-Arroux samedi 13 juin 2026.
Toulon-sur-Arroux
CONCOURS DE PECHE au COUP
Gravière du Champ des Pierres Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 07:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Ablette Toulonnaise organise un Concours de Pêche au coup le Samedi 13 Juin 2026 à la Gravière du Champ des Pierres Inscriptions à 7h Concours de 8h30 à 11h30 Tarif 8€ demi-tarif pour les moins de 18 ans Carte de pêche 2026 obligatoire .
Gravière du Champ des Pierres Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr
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English : CONCOURS DE PECHE au COUP
L’événement CONCOURS DE PECHE au COUP Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-18 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne