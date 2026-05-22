Toulon-sur-Arroux

Naturellement visite Visite commentée horloger de père en fils

15 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

Naturellement visites; le concept de l’Office de Tourisme pour découvrir des métiers-passions. Dans son atelier, Laurent conserve des outils et objets chargés d’histoire, témoins silencieux de l’évolution du métier d’horloger. Il possède également de précieuses gravures anciennes de Toulon, certaines réalisées par ses propres ancêtres. Ces souvenirs sont souvent accompagnés d’anecdotes savoureuses que Laurent aime partager avec les curieux qui poussent la porte de son atelier. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

15 place du Maréchal de Lattre de Tassigny Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visite Visite commentée horloger de père en fils

L’événement Naturellement visite Visite commentée horloger de père en fils Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-19 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne