Découverte de Toulon-sur-Arroux, Église romane de Toulon, Toulon-sur-Arroux
Découverte de Toulon-sur-Arroux, Église romane de Toulon, Toulon-sur-Arroux dimanche 28 juin 2026.
Découverte de Toulon-sur-Arroux Dimanche 28 juin, 09h30 Église romane de Toulon Saône-et-Loire
Sans inscription, don libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Véronique vous propose un parcours extraordinaire à Toulon-sur-Arroux : une visite des lieux vibratoires où la nature, la mémoire du lieu ou la spiritualité humaine créent des énergies subtiles. Suivez-la, ouvrez vos sens… et laissez-vous guider à travers l’histoire du village et de quelques-uns des personnages qui y ont laissé leur empreinte.
Église romane de Toulon Place du Château 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0689358766 »}, {« type »: « email », « value »: « veronique@move-relax.com »}]
Parcours historique et énergétique de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux Bourgogne
© CCEALS
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