Toulon-sur-Arroux

Parcours historique et énergétique à Toulon-sur-Arroux

Départ, place du camp romain Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13

Véronique vous propose un parcours extraordinaire à Toulon-sur-Arroux une visite des lieux vibratoires où la nature, la mémoire du lieu ou la spiritualité humaine créent des énergies subtiles. Suivez-la, ouvrez vos sens … et laissez-vous guider ! Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03.85.85.56.90 .

Départ, place du camp romain Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Parcours historique et énergétique à Toulon-sur-Arroux

L’événement Parcours historique et énergétique à Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-19 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne