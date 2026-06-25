Concert de Esta (Béarn) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable route de gueugnon Toulon-sur-Arroux samedi 1 août 2026.

Toulon-sur-Arroux

Concert de Esta (Béarn) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable

route de gueugnon Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:45:00

fin : 2026-08-01 23:45:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert de Esta (chants en Béarnais) .

route de gueugnon Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesripailles@hotmail.com

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English : Concert de Esta (Béarn) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable

L’événement Concert de Esta (Béarn) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)