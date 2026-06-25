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Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux

Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux

Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux vendredi 7 août 2026.

Lieu
Salle Jean Chandioux
Adresse
Route de Gueugnon
Ville
71320 Toulon-sur-Arroux
Département
Saône-et-Loire
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Toulon-sur-Arroux

Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable

Salle Jean Chandioux Route de Gueugnon Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:45:00
fin : 2026-08-07 23:45:00

Date(s) :
2026-08-07

Concert de Gospel N’Life Harmony   .

Salle Jean Chandioux Route de Gueugnon Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lesripailles@hotmail.com

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English : Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable

L’événement Concert Gospel N’Life Harmony / Festival Gospel et musiques du monde des Ripailles du Pont du Diable Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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