Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Église Romane Toulon-sur-Arroux mercredi 5 août 2026.

Toulon-sur-Arroux

Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable

Église Romane Place du Chateau Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:45:00

fin : 2026-08-05 23:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Concert de Cécile Branche (Harpiste et chants Celtiques) .

Église Romane Place du Chateau Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable

L’événement Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)