Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Église Romane Toulon-sur-Arroux
Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Église Romane Toulon-sur-Arroux mercredi 5 août 2026.
Toulon-sur-Arroux
Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable
Église Romane Place du Chateau Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:45:00
fin : 2026-08-05 23:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Concert de Cécile Branche (Harpiste et chants Celtiques) .
Église Romane Place du Chateau Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable
L’événement Concert de Cécile Branche (harpiste et chants Celtiques) / Festival Gospel et de Musiques du Monde des Ripailles du Pont du Diable Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire)
- Naturellement visite Visite commentée horloger de père en fils Toulon-sur-Arroux 10 juillet 2026
- Naturellement visites Visites commentées de l’église romane Saint Jean-Baptiste Toulon-sur-Arroux 22 juillet 2026
- Parcours historique et énergétique à Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 23 juillet 2026
- Halloween à Diverti’Parc ! Halloween à Diverti’Parc ! Toulon-sur-Arroux 17 octobre 2026