Concours de pêche au coup Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 10 octobre 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concours de pêche au coup
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 07:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Concours de pêche au coup
Concours de pêche au coup . Accueil à 7h30.Engagement 20€/pêcheur 10€ pour moins de 16 ans. Inscription préalable obligatoire au 07 59 77 23 13. Restauration sur place 20 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 59 77 23 13
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English :
Fishing competition
L’événement Concours de pêche au coup Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD
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