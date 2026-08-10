Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concours de pêche au coup

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 07:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concours de pêche au coup

Concours de pêche au coup . Accueil à 7h30.Engagement 20€/pêcheur 10€ pour moins de 16 ans. Inscription préalable obligatoire au 07 59 77 23 13. Restauration sur place 20 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 59 77 23 13

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English :

Fishing competition

L’événement Concours de pêche au coup Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-10 par OT GATINAIS SUD