CONCOURS DE PÊCHE Les Angles
CONCOURS DE PÊCHE Les Angles dimanche 9 août 2026.
Les Angles
CONCOURS DE PÊCHE
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez taquiner les truites et saumons de fontaine dans ce lac magique !
Lac de Balcère…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Come and fish for trout and brook trout in this magical lake!
Lake Balc%E8re…
L’événement CONCOURS DE PÊCHE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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