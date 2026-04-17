Concours de pêche pour les enfants Etang de la Ballastière Sablons sur Huisne
Concours de pêche pour les enfants Etang de la Ballastière Sablons sur Huisne vendredi 1 mai 2026.
Sablons sur Huisne
Concours de pêche pour les enfants
Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Inscriptions sur place à partir de 9h30.
Organisé par l’Association Festive Condéenne. .
Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
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English : Concours de pêche pour les enfants
L’événement Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche
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