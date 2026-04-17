Concours de pêche pour les enfants Etang de la Ballastière Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne

Concours de pêche pour les enfants

Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Inscriptions sur place à partir de 9h30.

Organisé par l’Association Festive Condéenne. .

Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

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English : Concours de pêche pour les enfants

L’événement Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche