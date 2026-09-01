Concours de peinture Couleurs de Bretagne Route des Alignements Carnac

Informations pratiques

Carnac

Concours de peinture Couleurs de Bretagne

Route des Alignements Maison des mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

De 8h à 18h

En famille, seul ou entre amis, venez peindre ou dessiner les Alignements de Carnac

Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous.

Pour la quatrième fois, les Alignements vous accueillent pour mettre en valeur et croquer notre patrimoine mégalithique.

Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous conseiller.

Catégories enfants et adultes.

Journée gratuite inscription sur place le jour-même. .

Route des Alignements Maison des mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Concours de peinture Couleurs de Bretagne Carnac a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon