Concours de peinture Couleurs de Bretagne Route des Alignements Carnac
dimanche 13 septembre 2026 · Route des Alignements · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Concours de peinture Couleurs de Bretagne
Route des Alignements Maison des mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
De 8h à 18h
En famille, seul ou entre amis, venez peindre ou dessiner les Alignements de Carnac
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous.
Pour la quatrième fois, les Alignements vous accueillent pour mettre en valeur et croquer notre patrimoine mégalithique.
Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous conseiller.
Catégories enfants et adultes.
Journée gratuite inscription sur place le jour-même. .
Route des Alignements Maison des mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Concours de peinture Couleurs de Bretagne Carnac a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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