Concours de peinture Couleurs de Bretagne MJC Quintin

Informations pratiques

Quintin

Concours de peinture Couleurs de Bretagne

MJC 2 Rue de la Fosse Malard Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Couleurs de Bretagne, la promotion du patrimoine breton .

Concours de peinture pour se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même passion, heureux, tout simplement.

Vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de cette commune (bourg et environs) exclusivement sur le motif.

Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au concours (non obligatoire) doté de récompenses. .

MJC 2 Rue de la Fosse Malard Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement Concours de peinture Couleurs de Bretagne Quintin a été mis à jour le 2026-07-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme