Concours de peinture, Domaine Chavat, Podensac

Concours de peinture Samedi 6 juin, 09h00 Domaine Chavat Gironde

10€, gratuit pour les enfants. Les lauréats seront récompensés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

À vos pinceaux !

Artistes en herbe ou amateurs, venez nous présenter votre savoir-faire et partager votre passion dans les allées du Domaine Chavat !

Organisé par l’association « Arts et culture » en partenariat avec la commission Culture de la commune de Podensac, ce concours est ouvert à toutes et tous de 7 à 107 ans.

La seule condition : se faire plaisir ! Pensez à apporter votre matériel !

Restauration possible sur place.

Domaine Chavat 26 Rue Pierre Vincent, 33720 Podensac, France Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556271754 http://www.podensac.fr Sur une vaste terrasse surplombant la Garonne, le domaine viticole remonte à la fin du XVIIe siècle. Délaissé au XIXe siècle, il renaît en 1915 avec François Thévenot (entrepreneur de travaux publics) qui en fait un lieu d’agrément. Le propriétaire confie à Charles Bouhana (architecte paysagiste parisien) l’exécution du parc paysager, tandis qu’Henri Marmisse (architecte bordelais) réalise les éléments architecturaux. L’équipe compte aussi, en 1917, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, qui conçoit le château d’eau destiné à alimenter les fontaines, le parcours d’eau et le château. Décentré dans la composition du jardin, le château marque la limite franche entre les allées rectilignes du jardin français et le parc paysager à l’anglaise, où sont plantés de beaux arbres apportant ombre et fraîcheur aux allées sinueuses aménagées de surprises. Ainsi, de nombreuses statues, copies de l’Antiquité gréco-romaine ou de la Renaissance, en marbre d’Ernesto Gazzeri dont un groupe sculpté Le Mystère de la vie, en bronze des fonderies romaines Nelli, ou de Pius Welónski, animent les lieux. À cela s’ajoutent, des grottes artificielles en rocaille. Vendu en 1934 à la mairie, le domaine devient maison de retraite jusqu’en 1999, date à laquelle il se transforme en jardin public.

À vos pinceaux !

©Philippe de Souza