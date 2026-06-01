Exposition « Lorsque l’instant paraît », photographies de Daniel Bonjour, Domaine Chavat, Podensac

Exposition « Lorsque l’instant paraît », photographies de Daniel Bonjour 5 et 6 juin Domaine Chavat Gironde

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

« Lorsque l’instant paraît… » Exposition photographique – Daniel Bonjour

Soudain, l’espace qui nous entoure se transforme en spectacle vivant. La lumière y fait son œuvre… L’ombre semble perturbée et les objets restructurés. Et puis, les murs se parent de surprenantes tonalités, lorsque le sol devient un tapis de fleurs ! Dans un profond silence, en pleine méditation, quelques extravagances inattendues surgissent çà et là. L’œil capte déjà l’instant aussi fragile que magique, ce qui vient tout de suite titiller notre réceptivité…

Domaine Chavat 26 Rue Pierre Vincent, 33720 Podensac, France Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556271754 http://www.podensac.fr Sur une vaste terrasse surplombant la Garonne, le domaine viticole remonte à la fin du XVIIe siècle. Délaissé au XIXe siècle, il renaît en 1915 avec François Thévenot (entrepreneur de travaux publics) qui en fait un lieu d’agrément. Le propriétaire confie à Charles Bouhana (architecte paysagiste parisien) l’exécution du parc paysager, tandis qu’Henri Marmisse (architecte bordelais) réalise les éléments architecturaux. L’équipe compte aussi, en 1917, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, qui conçoit le château d’eau destiné à alimenter les fontaines, le parcours d’eau et le château. Décentré dans la composition du jardin, le château marque la limite franche entre les allées rectilignes du jardin français et le parc paysager à l’anglaise, où sont plantés de beaux arbres apportant ombre et fraîcheur aux allées sinueuses aménagées de surprises. Ainsi, de nombreuses statues, copies de l’Antiquité gréco-romaine ou de la Renaissance, en marbre d’Ernesto Gazzeri dont un groupe sculpté Le Mystère de la vie, en bronze des fonderies romaines Nelli, ou de Pius Welónski, animent les lieux. À cela s’ajoutent, des grottes artificielles en rocaille. Vendu en 1934 à la mairie, le domaine devient maison de retraite jusqu’en 1999, date à laquelle il se transforme en jardin public.

« Lorsque l’instant paraît… » Exposition photographique – Daniel Bonjour

©Daniel Bonjour