Podensac

Marché Gourmand au Domaine Chavat

2 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Marché Gourmand de Podensac prendra place au Domaine Chavat dans une ambiance festive et conviviale.

Programme

De 15h à 18h, petits et grands pourront profiter gratuitement de nombreuses animations tir à la corde, courses en sac, chamboule-tout, atelier d’arts plastiques animé par Cœur de Village et exposition de tracteurs anciens proposée par Les Valentins des Bielles et Pistons.

Le grand concours d’épouvantail permettra aux participants de déposer leurs créations entre 15h et 17h, avant l’annonce des résultats à 18h30.

Dès 18h, le parc accueillera de nombreux stands gourmands et producteurs locaux. La soirée se poursuivra en musique avec Nova Mina et ChrisLive. Le public pourra découvrir une large diversité de spécialités planches de charcuteries, escargots cuisinés, rôtisserie, couscous, paëlla, cuisine asiatique, Bière du Mascaret et du Clos Dorébène de Preignac. .

2 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54 coeurdevillagepodensac@gmail.com

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English :

L’événement Marché Gourmand au Domaine Chavat Podensac a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud